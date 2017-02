Afrique du Nord: Messahel réaffirme l'engagement de l'Algérie pour le règlement politique de la crise en Libye

Alger — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a réaffirmé mardi à Alger la disponibilité de l'Algérie à poursuivre ses efforts de soutien au processus onusien pour le règlement politique de la crise en Libye, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

M. Messahel a assuré "la disponibilité de notre pays à poursuivre ses efforts de soutien au processus des Nations unies pour le règlement de la crise libyenne", au terme d'une rencontre avec une importante délégation libyenne, représentant une coalition de partis politiques libyens, conduite par Ali Bachir Zouik.

Le ministre a, en outre, rappelé"les fondamentaux de la position constante de l'Algérie oeuvrant pour un règlement politique de la crise en Libye, à travers un dialogue national incluant l'ensemble des parties libyennes, loin de toute ingérence extérieure", a-t-on ajouté dans le texte.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des concertations avec les parties, personnalités et leaders politiques libyens, portant sur les récents développements de la situation en Libye, notamment sur les plans politique et sécuritaire et les voies et moyens destinés à renforcer le processus de sortie de crise, initié par l'ONU, fait suite aux précédentes rencontres tenues, à la lumière des efforts de l'Algérie sur la voie d'un dialogue inter-libyen.

L'entretien a également porté sur "les perspectives visant l'élargissement aux acteurs influents sur la scène politique libyenne et la consolidation de la dynamique de dialogue inclusif libo-libyen pour une solution politique consensuelle et durable, avec pour finalité de sceller un consensus fort et une réconciliation nationale", selon la même source.

Pour leur part, "les membres de la délégation libyenne, qui ont salué les efforts de l'Algérie en faveur de la solution politique dans le cadre de l'accord libyen du 17 décembre 2015, ont fait une présentation sur la situation prévalant en Libye", a conclu le communiqué.