Sénégal: Sécteur tertiaire - L'activité hausse de 14% en décembre 2016

L'activité dans le secteur tertiaire a augmenté de 14,0% en variation mensuelle durant le mois de Décembre 2016 selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques(DPEE).

Selon cette structure du ministère de l'économie des finances et du plan ce bon résultat est principalement dû à la bonne tenue du commerce (+13,7%), des services financiers (+53,2%), des « activités de santé et action sociale » (+62,9%) et des « transports et télé- communications » (+2,5%). Comparativement à décembre 2015, le secteur tertiaire a enregistré une croissance de 5,1% au mois de décembre 2016, imputable aux activités immobilières (58,4%), aux services financiers (34,4%), aux « activités de santé et action sociale » (+36,2%), au commerce (+0,2%) et aux « services d'hébergement et restauration » (+10,8%), dans une moindre mesure , ajoute la DPEE.

Par contre, la branche des « transports et télécommunications » s'est, pour sa part, contractée de 2,2% sur la période.