Sénégal: Télécom - Millicom a signé un accord avec Wari pour la cession de sa filiale au Sénégal

communiqué de presse

Le Groupe Millicom a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu un accord avec le Groupe Wari portant sur la cession de Tigo Sénégal. La transaction suivra le processus réglementaire en vigueur.

A ce propos, souligne un communiqué, Mauricio Ramos, Directeur Général de Millicom affirme que: «Nous sommes très reconnaissants au Gouvernement du Sénégal pour son soutien pendant près de deux décennies et grâce auquel nous avons pu rendre plus autonomes des millions de clients avec la technologie mobile et contribuer à promouvoir l'inclusion sociale et financière».

De son côté, Kabirou Mbodje PDG de Wari souligne que «cette acquisition est un pas décisif dans la stratégie du Groupe Wari de créer une réelle valeur ajoutée sociale pour les populations sénégalaises et africaines. Selon lui, sa volonté est de mettre en commun les énergies et l'expertise de nos équipes et deux Groupes et de créer une Communauté Wari afin d'offrir aux consommateurs les meilleurs services, toujours moins chers et une plus grande proximité.

Wari, plateforme digitale de services financiers, leader au Sénégal, est présente dans 60 pays, et fournit des services à plus de 200 millions de clients à travers son réseau.

Les clients Tigo continueront à bénéficier de leurs produits et services, ainsi que de l'accompagnement de son service client et de son réseau de vente.

Cette synergie entre Tigo et Wari donnera naissance à un opérateur global plus fort qui apportera encore plus d'innovations et de services intégrés pour la plus grande satisfaction des populations vivant au Sénégal.