Mali: Transactions économiques - Légère amélioration entre le pays et le reste du monde

Les transactions économiques et financières entre le Mali et le reste du monde pendant l'année 2015 font état d'une légère amélioration du profil des échanges extérieurs, dont le solde global est ressorti déficitaire de 86.581 millions, après le déficit de 133.033 millions enregistré un an plus tôt.

Selon la Balance des paiements et position extérieure globale rendue publique par la BCEAO, le compte des transactions courantes est ressorti déficitaire de 412.492 millions en 2015, en détérioration de 78.349 millions par rapport au montant de l'année 2014. S'agissant du compte financier, il affiche un solde de -161.947 millions, après -106.306 millions en 2014. Ce montant correspond à 188.796 millions d'acquisition nette d'actifs financiers et 350.743 millions d'accroissement net des passifs.

Résultant des diverses évolutions citées ci-dessus, les avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale se sont contractés de 102.046 millions à fin 2015 tandis que ceux des autres institutions de dépôts se sont consolidés de 15.466 millions.

Le déficit global de la balance des paiements est ressorti à 86.580 millions contre 133.033 millions en 2014. La position extérieure globale s'est chiffrée à -2.788.224 millions, après -2.537.643 millions un an plus tôt, en raison de l'augmentation plus rapide du stock de passifs financiers envers les non-résidents.