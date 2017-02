Afrique du Nord: Algérie-Tunisie - Le renforcement de la coopération énergétique au centre des travaux de la commission bilatérale

Deux juges ont été nommées à la Cour africaine des droit de l'homme et des peuples pour une… Plus »

Le modèle adopté par l'Algérie s'appuie sur de grands projets alors que la Tunisie s'appuie sur des projets plus petits (...), c'est pour cela, a-t-elle dit, que nous avons convenu d'établir une coopération et un partenariat dans ce domaine".

La maîtrise des énergies renouvelables, la formation et la gestion des ressources humaines constituent d'autres opportunités de partenariat dans le domaine de l'énergie entre l'Algérie et la Tunisie, a rappelé M. Bouterfa qui a souligné que les résultats de cette réunion prouvent que les relations entre les deux pays sont excellentes.

Il s'agit, selon M. Bouterfa, de prolonger les contrats conclus entre la Sonatrach et la société italienne Eni qui expirent en 2017 et 2019.

Les deux parties ont également examiné lors de la réunion à laquelle ont assisté des responsables et des experts du secteur de l'Energie des deux pays les moyens de prolonger les contrats d'exportation du gaz vers l'Europe via le gazoduc Algérie-Italie qui traverse le territoire tunisien.

Cette société active essentiellement dans l'exploration, la production du pétrole et du gaz en Algérie et en Tunisie.

Les deux parties ont par ailleurs convenu de doter la société mixte algéro-tunisienne "Numid" créée en 2003 d'un partenariat entre le groupe Sonatrach et la Société tunisienne des activités pétrolières et d'élargir son activité à l'extérieur des territoires algérien et tunisien.

M. Bouterfa a affirmé dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion qui s'est tenue à huis clos que la société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers "Naftal" avait les moyens d'approvisionner les frontières tunisiennes avec des quantités plus grandes en gaz de pétrole liquéfié.

Alger — La commission bilatérale algéro-tunisienne s'est réunie mardi à Alger sous la co-présidence du ministre de l'Energie Noureddine Bouterfa et de la ministre tunisienne de l'Energie, des mines et des énergies renouvelables Hala Chikh Rouhou.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.