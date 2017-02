Algérie: Ghardaïa - Recrudescence des pathologies de brucellose et de leishmaniose cutanée en 2016

Ghardaia — Une recrudescence notable de cas de pathologies de brucellose humaine et de la leishmaniose cutanée a été relevée dans la wilaya de Ghardaïa en 2016, par rapport aux années précédentes, selon un bilan de situation épidémiologique arrêté au 31/12/2016 par la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

Le nombre de cas de brucellose, maladie contractée au contact d'animaux d'élevage et à la consommation de lait cru ou de produits dérivés du lait cru, notamment " El-Kemaria", un fromage traditionnel du terroir, a atteint les 1.546 cas en 2016 contre 427 en 2015 ( 277 en 2014 et 116 cas en 2013), est-il signalé.

Cette recrudescence de la brucellose humaine est attribuée au non-respect et des règles d'hygiène et sanitaire, au refus de quelques éleveurs de vacciner leur cheptel prétextant que les vaccins sont à l'origine d'avortements chez les femelles en gestation (sans preuves) et l'utilisation par plusieurs éleveurs d'un géniteur male porteur de bactéries, selon une enquête épidémiologique réalisée par les services vétérinaire de Ghardaïa.

Le lait et les produits laitiers vendus sur le marché informel dans la région, sans traçabilité, ont été également incriminés dans cette hausse des cas de brucellose à Ghardaïa, ajouté à cela l'entêtement des citoyens à croire aux vertus du lait naturel cru et le boire sans le bouillir, a-t-on fait remarquer.

Le triste record de cas de brucellose en 2016 est détenu par les quatre communes de la vallée du M'zab (938 cas), suivi par Berriane (205), Métlili (184 cas) et Guerrara (150), indique le bilan annuel de la DSP.

Les cas de leishmaniose cutanée, pathologie parasitaire, transmise par un insecte "le phlébotome", diagnostiquée dans la wilaya de Ghardaïa, ont également enregistrés une hausse "sensible" durant l'année écoulée, ou 385 cas ont été enregistrés, contre 254 cas en 2015 (134 en 2014, 226 en 2013 et 384 cas en 2012), d'après le même bilan.

"La répartition des cas de Leishmaniose cutanée correspond globalement à la situation épidémiologique des cinq dernières années, avec en tête la région de Guerrara (320 cas), Métlili (22), Berriane (17) et Ghardaïa (9)", a précisé le directeur de la DSP, Ameur Benaissa.

Cette pathologie de type cutanée continue de résister dans cette wilaya, en dépit de la mise en place d'un dispositif de lutte contre les vecteurs de maladies, visant à éliminer les foyers et facteurs susceptibles de développer ces vecteurs de maladies épidémiologiques et la réalisation de réseaux d'assainissement et autres stations d'épuration dans ces localités, a souligné M.Benaissa, ajoutant que deux cas de leishmaniose viscérale ont été aussi enregistrés, l'un à Ghardaïa et l'autre à El-Menea.

Ces maladies demeurent un problème de santé publique et les problèmes de santé qui leur sont imputables constituent un lourd fardeau pour la collectivité, en raison de l'absentéisme qu'ils engendrent dans les secteurs d'activités économiques et du coût de la prise en charge des patients soutenu par les structures sanitaires, a affirmé le DSP.

Ces pathologies sont de plus en plus fréquentes à cause de la dégradation de l'hygiène du milieu, du cadre de vie et de l'urbanisation anarchique, qui constituent un "facteur à risque" dans la région de Ghardaïa, ajouté à cela le développement intense du secteur informel dans la vente de produit de consommation sans traçabilité et contrôle sur la voie publique, selon le responsable.

La sensibilisation des citoyens sur la nécessité de consommer les produits contrôlés et de bouillir le lait dans tous les cas, ainsi que la lutte contre la dégradation du milieu restent les meilleurs moyens pour éradiquer ces zoonoses en absence de vaccin, a-t-il averti.