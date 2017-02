Sénégal: Ziarra annuelle de Sokone - Huit « Daraas » prévues dans la région de Fatick

La 59ème édition de la ziarra de Sokone qui célèbre l'anniversaire du livre « Diyaou Nayrayni » de l'érudit El Hadj Amadou Dème a été organisée ce week-end. Le chef de l'Etat a été représenté par le ministre Abdou Latif Coulibaly, un fils du terroir, à la tête d'une importante délégation. A l'occasion, le chef de l'exécutif local, le gouverneur de région, a annoncé la construction de huit « daraas » dans la région de Fatick.

Sokone a été le principal point de convergence de milliers de fidèles du Sénégal et de la sous-région à l'occasion de la célébration du 59ème anniversaire du livre « Diyaou Nayrayni », qui est une exégèse du Saint Coran écrite par le grand érudit El Hadj Amadou Dème. Lors de la cérémonie officielle, le gouverneur de région, Souleymane Ciss, a délivré le message du chef de l'Etat et de son gouvernement. Aussi a-t-il exprimé sa profonde gratitude au khalife Serigne Oumar Dème, à toute la famille et aux autres dignitaires religieux. Souleymane Cissé a rappelé bonnes relations séculaires qui ont toujours existé entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Rappelant toute l'importance que le président de la République, Macky Sall, accorde à toutes les familles religieuses, il a mis l'accent sur le programme spécial de modernisation des cités religieuses du chef de l'Etat en faveur de ces familles. Il a également cité le programme de modernisation des « daraas » initié par le gouvernement. Dans ce cadre, a-t-il annoncé, il est prévu la construction de huit « daraas » dans la région de Fatick dont les trois iront vers les familles religieuses.

Magnifiant la vie et l'œuvre de l'érudit, Souleymane Cissé a tenu à dire que la flamme qu'il a laissée continue d'illuminer. Le gouverneur est revenu pour rappeler le programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers du gouvernement. Il a aussi tenu à remercier vivement les populations du Niombato qui, durant des semaines, n'ont ménagé aucun effort pour soutenir les réfugiés gambiens. Il a demandé au khalife Serigne Oumar Dème de formuler des prières pour la paix, la prospérité et aussi pour le chef de l'Etat et son gouvernement.

En réponse, le porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Dème, a d'abord salué la forte mobilisation des chefs religieux et des fidèles. Il s'est longuement appesanti sur la vie et l'œuvre de l'érudit El Hadj Amadou Dème. Le porte-parole a tenu à saluer la présence de Serigne Habib Sy, représentant le Khalife général des Tidianes. Selon lui, ce 59ème anniversaire montre l'engagement et la fidélité de tous à maintenir la flamme allumée par El Hadj Amadou Dème. A cette occasion, Serigne Bassirou Dème a vivement remercié le président de la République, Macky Sall, pour ses actions en faveur de la famille Dème et surtout pour une bonne organisation de l'événement.