Afrique: CAN 2017 - Kara Mbodj dans l'équipe type

La Can 2017 appartient à l'histoire. Et si les Lions, malgré une prestation honorable, n'ont pu réussir à mettre un terme à la série d'échecs, son défenseur central, Serigne Kara Mbodj, a marqué les esprits. Le solide défenseur d'Anderlecht (Belgique) figure dans le 11 type de la Can. Une équipe type, naturellement dominée par le Cameroun, le nouveau champion d'Afrique. Outre le jeune gardien, Joseph Ondoa qui a tenu en échec le Sénégal en quart de finale (0-0, 5 tab 4), le Cameroun est aussi représenté par son défenseur, Ngadeu Ngadjui Michael, et Christian Bassogog, élu meilleur joueur du tournoi.

L'Egypte, finaliste de cette 31e édition, y est représentée par Ahmed Hegazy et Salah. Le Burkina Faso et le Ghana, les finalistes de la petite finales y compte chacun deux joueurs. Il s'agit d'Amartey et Atsu pour le Ghana et Charle Kaboré et Bertrand Traoré pour le Burkina. Le Congolais, Junior Kabananga, le meilleur buteur du tournoi avec 3 buts, complète le 11 type de la Can. A noter l'absence de joueurs évoluant en Ligue 1 française dans cette meilleure équipe du tournoi, alors que le championnat français était le plus représenté.

L'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 : Ondoa (Cameroun) - Mbodj (Sénégal), Hegazy (Égypte), Ngadeu (Cameroun) - Amartey (Ghana), Kaboré (Burkina Faso), Atsu (Ghana), Salah (Égypte), Bertrand Traoré (Burkina Faso) - Bassogog (Cameroun), Kabananga (République démocratique du Congo).