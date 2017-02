Algérie: De la neige et du vent sur le Centre et l'Est du pays à partir de mercredi (BMS)

Alger — Des chutes de neige et des vents forts devront affecter plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays à partir de mercredi, a annoncé mardi l'Office national de météorologie dans un Bulletin spécial.

Des chutes de neige affecteront les reliefs du Centre et de l'Est dépassant les 900 mètres d'altitude des wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Boumerdes, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bejaia, Jijel, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tebessa.

L'épaisseur de la neige prévue atteindra ou dépassera 15 à 20 cm, localement 30 cm sur les Babors durant la validité du bulletin qui s'étale du mercredi à 15h00 au jeudi à 12h00, précise la même source.

Selon l'office, des vents forts de l'ordre de 60 km/h pouvant atteindre ou dépasser localement 70 km/h, souffleront sur les régions Centre et Est du pays à partir de mercredi matin.

Les wilayas concernées sont: Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira et M'Sila pour le Centre, et ce de mercredi à 9h00 jusqu'à 18h00 heures.

Pour la région Est il s'agit des wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Setif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Khenchla, Batna, Tebessa et Biskra, où les vents souffleront du mercredi à 12h00 à jeudi à 18h00, précise le bulletin.