Algérie: Journée parlementaire sur les objectifs et les résultats des amendements constitutionnels menés en 2016

Deux juges ont été nommées à la Cour africaine des droit de l'homme et des peuples pour une… Plus »

Il a ajouté que "la révision constitutionnelle a soutenu l'indépendance de la justice pour garantir plus de droits aux citoyens et renforcer les processus de construction de l'Etat de droit".

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) Mohamed Larbi Ould Khelifa a précisé, à l'ouverture de cette rencontre organisée à l'occasion du 1er anniversaire de la révision constitutionnelle (7 février 2016), que "les décisions objectives des amendements constitutionnels soulignent le souci du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika de consacrer la démocratie dans notre pays à travers la promotion des droits de l'Homme et de faire de la participation politique le fondement de la gouvernance et le garant de la légalité politique".

