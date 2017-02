Afrique du Nord: Colloque sur les migrations de crise et sécurité régionale dans l'espace euro-maghrébin

Alger — Les travaux d'un colloque sur le thème "Migrations de crises et sécurité régionale: quelles perspectives pour l'espace euro-maghrébin", ont débuté mardi à Alger avec la participation de spécialistes en relations internationales, économie et en sociologie.

L'ouverture de cette rencontre a été présidée, au nom du général de corps d'Armée, Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, par le général-major Chérif Zered, chef du département emploi et préparation de l'état-major de l'ANP.

Dans son allocution d'ouverture, le général-major Zered a mis en exergue "le degré d'aggravation" du phénomène de l'immigration clandestine et sa relation avec la criminalité organisée.

"L'aggravation de ce phénomène est devenue une source d'inquiétude pour plusieurs pays à cause de la difficulté de contrôle d'immenses flux de migrants d'une part et la crainte de l'exploitation de ces migrants par des terroristes et les responsables de la criminalité organisée d'autre part, et qui constituent un danger pour la sécurité et la stabilité de la région", a-t-il relevé.

Il a, par ailleurs, salué le travail humanitaire accompli par les éléments de l'ANP dans le domaine de sauvetage des vies des migrants clandestins.

"Je veux dans ce contexte rappeler le grand rôle que jour l'ANP dans ce domaine à travers le contrôle de nos frontières nationales et nos côtes maritimes, et dans le sauvetage des migrants qui risquent leurs vies à bord des embarcations de la mort", a-t-il dit.

Le général-major Zered a également salué le rôle que joue l'Etat Algérien dans l'aide des pays du Sahel dans le développement local, le sécurité et la stabilité des populations.

Ce colloque a pour objectif d'approfondir la réflexion sur la question migratoire dans le bassin méditerranéen, tout en mettant en exergue ses causes, les politiques d'immigration adoptées, ainsi que sur les défis humanitaires à relever par les Etats de la région pour trouver des solutions à cette problématique.

Cette rencontre a connu plusieurs interventions autour de plusieurs axes notamment les défis sécuritaires de l'immigration clandestine en Algérie, à travers une approche géopolitique, l'émigration et la sécurité régionale, les mécanismes juridiques pour la lutte contre l'immigration clandestine et l'avenir de ce phénomène dans l'espace euro-maghrébin à l'ombre des mutations régionales que connaît la région.

Les intervenants abordé le phénomène de l'immigration clandestine transfrontalière, à travers l'analyse de ces dimensions et ses répercussions sur la bassin méditerranéen, tout en mettant l'accent sur ses causes et les politiques principales adoptées par les Etats en vue de faire face à ce phénomène et le contenir.

Ils ont, en outre, exposé les différents défis humanitaires qui doivent être relevés par les Etats de la région pour trouver des solutions à ce phénomène "qui ne cesse de prendre de l'ampleur".

Les participants ont saisi l'opportunité offerte par ce colloque pour analyser et débattre de la réalité et des dimensions de ce phénomène transfrontalier "qui est devenu la préoccupation majeure pour les différents pays à l'instar de l'Algérie qui fait face ces dernières années à une vague sans précédent d'immigrants clandestins, ce qui fait appel à des stratégies bien étudiées pour contenir ce phénomène".

Le colloque a été organisé par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale.