Afrique du Nord: L'Algérie est en "transformation" et la France "doit miser" sur ce pays (Ipemed)

"Il y a en Algérie une nouvelle génération d'entrepreneurs qui a soif d'intégrer les technologies et le savoir-faire dans une dynamique concrète de coopération entre l'Algérie et la France", a-t-il relevé.

Il a indiqué que les entreprises algériennes, notamment du secteur privé, sont réparties dans de grandes zones géographiques en Algérie et sont dans une démarche de qualité, notamment pour le marché intérieur et africain.

Il a évoqué, dans ce sens, les besoins "considérables" et "finançables" en Algérie dans un grand ensemble de domaines, allant de l'agro-alimentaire, de l'industrie au numérique visant l'objectif d'une économie décentralisée et déconcentrée.

Pour sa part, le Haut responsable français à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, Jean-Louis Levet, qui a saisi l'occasion de porter à la connaissance de l'assistance les nombreux projets réalisés ou en cours entre l'Algérie et la France, a souligné l'intérêt des entreprises françaises à travailler avec l'Algérie.

M. Aliouat, qui est vice-président du Conseil africain de l'entreprenariat et de l'innovation, est revenu sur la règle 49/51%, une des "préoccupations" des investisseurs français, pour souligner qu'au contraire, "elle n'a pas bloqué les investissements", indiquant qu'il y a plus d'investissements qu'avant son établissement.

Abondant dans le même sens, Boualem Aliouat, représentant de Laïd Benamor, P-dg du groupe Amor Benamor et président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci), a expliqué que l'économie algérienne, contrairement à ce qui se dit, présente des atouts très "incitatifs" en faveur du développement de la coopération entre les deux pays, préconisant cependant de mettre en en place un organisme algéro-français des affaires.

"Les Européens n'iront plus en Chine pour des investissements, c'est loin. Ils veulent maintenant compacter leurs valeurs, et l'Algérie, qui diversifie son économie, est en transformation industrielle", a-t-il précisé, citant les différents projets de construction automobile engagés en Algérie ou en cours de réalisation.

Dans son intervention, il a argumenté ses propos par le fait que l'Algérie, en sa qualité de pays africain pivot, va devenir une interface "incontournable" entre l'Europe et l'Afrique, soutenant que l'Afrique du Nord, et précisément l'Algérie, sera une grande zone industrielle pour l'Europe, notamment dans la construction automobile.

"L'Algérie est un très grand pays en transformation et la France doit miser sur ce pays. C'est une intime conviction", a insisté M. Guigou au cours d'un petit-déjeuner de la Méditerranée et de l'Afrique, organisé à Paris par l'institut qu'il dirige, le quotidien économique La Tribune et BpiFrance, une banque publique d'investissement.

Paris — L'Algérie connaît une grande transformation économique et la France "doit miser" sur ce pays, a affirmé mardi Jean-Louis Guigou, haut fonctionnaire français et président de l'institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed).

