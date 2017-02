Mauritanie: Signature d'un programme de coopération technique d'urgence en matière de lutte antiacridienne

Les travaux de la deuxième réunion annuelle des ministres chargés de la défense et de la… Plus »

Notons que la Mauritanie est la cible depuis octobre 2016 des vagues de criquets pèlerins, surtout au niveau des régions du Trarza, de l'Inchiri, de l'Adrar et du Tiris-Zemmour, selon des rapports des experts de la FAO et de la commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région ouest (CLCPRO) basée à Alger.

Pour sa part, le représentant de la FAO à Nouakchott, Dr. Athmane Mravily, a souligné que l'objectif de cette assistance est de contenir la résurgence du criquet en Mauritanie, à travers une veille permanente et un appui technique aux opérations de prospection et de lutte qui seront conduites par le CNLC.

Parlant de la situation pluviométrique, la ministre a indiqué que les zones situées au centre et au nord du pays ont connu cette année d'importantes quantités de pluies (Trarza, Adrar et Inchiri), accompagnées des essaims des criquets pèlerins qui étaient sur le point d'anéantir les récoltes agricoles sans l'intervention du centre national de lutte contre les criquets (CNLC).

Au sujet des conditions écologiques favorables au fléau acridien, la ministre a souligné que la Mauritanie compte tenu de sa position géographique constitue un passage idéal des criquets pèlerins ce qui l'a exposée cette dernière décennie à des invasions dont les plus graves celles de 2003 et 2005.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.