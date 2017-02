Maroc: Le projet "Agadir Land" suspendu jusqu 'à nouvel ordre

Le site choisi par les promoteurs se trouve dans une zone au risque sismique élevé

Les porteurs des projets «Agadir Land» et «Agadir Camp» ont annoncé, lundi à Agadir, la suspension des travaux d'aménagement du site devant les accueillir. «Il s'agit d'une suspension jusqu'à nouvel ordre et non d'un abandon du projet», a pré- cisé le directeur général des deux projets, Abdelaziz Houays lors d'une conférence de presse tenue pour faire la lumière surl'évolution de ces projets touristiques de grande envergure, voués à donner un nouvel élan à l'attraction et à l'animation touristiques dans la capitale du Souss.

Cette suspension destravaux a été décidée suite à un récent avis émis par l'Agence urbaine d'Agadir (AUA) notifiant que le site devant accueillir les deux projets se trouve dans une zone au risque sismique élevé. L'avis défavorable de l'AUA a été doublé par les orientations du projet du Schéma directeur de l'aménagement urbain (SDAU) préconisant de proclamer cette zone non aedificandi et de l'ériger en domaine forestier.

Les porteurs du projet ont souligné lors de cette conférence de presse que les deux projets avaient recueilli l'accord d'une large commission lors de leur présentation le 13 février 2016, l'accord de la commission régionale d'investissement le 9 mars 2016, l'accord de la commission de dérogation en matière d'urbanisme le 14 mars 2016 et enfin l'accord du conseil communal d'Agadir le 24 novembre dernier.

Ils ont précisé également qu'ils ont procédé à la signature des contrats de location des terrains domaniaux le 29 juillet dernier et au paiement desredevances y afférentes de même que le dossier des deux projets a été examiné par la commission des grands projets au sein du guichet unique de la commune d'Agadir qui a émis des observations techniques et de forme.

Par ailleurs, les porteurs des projets ont fait savoir, avec carte du SDAU à l'appui, que le site choisi n'appartient nullement au domaine forestier et qu'il n'interfère pas avec lestrajets des voies ferrées devant relier prochainement Agadir etson port aux autres villesmarocaines.

De son côté, la wilaya de la Ré- gion de Souss-Massa avait annoncé dans un communiqué rendu public dans la journée que l'examen est en cours pour trouver un terrain alternatif à mettre à la disposition des porteurs des projets.

Dans cettemise au point, lawilaya rappelle que la commission régionale d'investissement a donné son accord préalable et s'est déployée pour mobiliserl'assiette foncière devant accueillir les deux projets conformément aux dispositions et mesures de la gestion décentralisée de l'investissement et sousréserve d'entreprendre les études nécessaires et d'obtenir les autorisations indispensables.

La wilaya souligne par ailleurs qu'elle a mandaté le Conseil de la ré- gion pour réaliser une étude sur des terrains alternatifs pouvant accueillirles deux projets.

Cette option de changement de site est difficilement concevable pour Abdelaziz Houays qui rappelle que l'une des composantes essentielles du projet est le téléphérique dont la mise en place nécessite une hauteur ; or à Agadir il existe seulement deux sites offrant cette possibilité.

Prévus sur une superficie d'environ 20 hectares et pour un coût global de plus de 330 millions de dirhams, «Agadir Land» (un parc d'attraction et de loisirs avec aquaparc, parc des jeux secs, delphinarium, ladies club, parc naturel, théâtre en plein air, cinéma 7D, labyrinthe végétal, jeu d'échecs géant, outre des cafés et des restaurants et d'autres installations) et «Agadir Camp»(un camping aux standardsinternationaux avec une capacité de 1900 lits et 624 emplacements pour caravane) est annoncé comme le projet d'animation touristique du siècle pour toute la région duGrand Sudmarocain avec à la clé 1.000 emplois directs.