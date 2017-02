Maroc: L' oléiculture a le vent en poupe dans l'Oriental

Le parc mobile s'élève à 41,5 millions d'abonnés et celui de l'Internet à plus de 17… Plus »

Il s'agit également de l'appui à la commercialisation à travers l'amé- lioration du packaging, l'hygiène et la qualité d'huile d'olive. La région compte actuellement 374 unités de trituration dont 49 modernes et 30 conserveries d'olives.

On cite, dans ce cadre, la mise en place d'une unité de trituration des olives d'une capacité de 60 t/j au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) Ahlaf Taourirt. Une autre d'une capacité similaire est en cours d'installation au niveau de la province de Nador. Le Plan agricole régional pré- voit, rappelle-t-on, la construction de 9 unités de trituration et l'équipement de 10 autres d'ici 2020.

Selon la direction régionale de l'agriculture de l'Oriental, des actions soutenues pour le soutien et l'appui aux organisations professionnelles agricoles ont été prises pour concrétiser la vision du ministère de l'Agriculture pour le dé- veloppement des produits de terroir et l'accompagnement de la demande croissante en matière d'huile d'olive de bonne qualité.

On fait état de 16.770 bénéficiaires. En termes de production, la filière oléicole a connu une nette croissance en passant de 70.000 t en 2008 à 142.244 t lors de la campagne 2015/2016, en hausse de plus de 100%. L'objectif fixé est d'atteindre 237.000 t d'ici 2020, précise le rapport, ajoutant que 90% de la production est destinée à la trituration et à la conserve.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.