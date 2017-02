Congo-Kinshasa: Des casquettes et badges à l'effigie de Tshisekedi écoulés sur le marché

En prévision des obsèques d'Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février dernier à Bruxelles de suite d'une embolie pulmonaire, des casquettes, badges et autocollants à l'effigie de l'illustre disparu se vendent comme de petits pains à Kinshasa, ont constaté des reporters de Radio Okapi.

Ces produits sont conçus, pour la plupart, par des tenanciers des Cybers café sur demande des tierces personnes.

« Les gens viennent nous solliciter. Et nous à notre tour nous faisons des recherches sur internet et nous téléchargeons des photos intéressantes de Tshisekedi. Nous faisons des montages et imprimons sur le képi, les drapeaux ou autres choses » a rapporté un tenancier d'un cyber café.

Ce marché autour des funérailles d'Etienne Tshisekedi marche plutôt bien. Le propriétaire du cyber-café indique recevoir par jour plus de 2000 commandes d'impression de l'effigie du président de l'UDPS sur autocollant, chapeau ou drapelet. Et selon le type de support sur lequel est imprimée l'effigie, le prix varie entre 5 et 20USD, a-t-il précisé.

Les obsèques d'Etienne Tshisekedi ont par ailleurs généré des emplois intermédiaires. Les tenanciers des cybercafés n'hésitent pas à embaucher des jeunes revendeurs pour écouler les produits dérivés des obsèques de Thisekedi sur le marché. D'après des témoignages recueillis par Radio Okapi, ces revendeurs vendent également des tranches de rameaux aux chauffeurs des taxis et taxis-bus.