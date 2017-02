Congo-Kinshasa: Ligue 1 - Première convocation de Firmin Mubele

« Je connaissais le Stade Rennais F.C. en suivant le championnat de France. Jouer en Ligue 1 était mon ambition. Je pense que ça ira avec mes qualités. Les journalistes ont dit qu'en partant au Qatar, ce serait fini. Pour moi, c'était plus un tremplin. Quand on m'a dit que le n°7 appartenait à Paul-Georges Ntep, j'ai regardé des vidéos de lui. C'est un très bon joueur. J'espère faire aussi bien que lui», promet Firmin Mubele.

« Il s'est vite affirmé comme une solution très intéressante. C'est un joueur tranchant dans ses prises de balle et dans la capacité à prendre les espaces. Il a une grande explosivité. Il a un registre assez large, il peut à la fois jouer à gauche, à droite et devant. Il faudra qu'il s'adapte au foot européen et aux exigences tactiques. Il a les bases athlétiques et techniques pour le faire », reconnait Christian Gourcuff.

« Après une belle Coupe d'Afrique des Nations(CAN ), on est très content de l'accueillir. On était en contact depuis plusieurs semaines voire mois. Ça s'est concrétisé de façon heureuse pour nous. Jean-Luc Buisine le suit depuis longtemps. Je l'ai vu jouer à Alger en finale de la Ligue des Champions africaine contre Setif il y a deux ans avec Vita Club. J'ai aussi encore des contacts au Qatar où j'ai eu des avis intéressants. Il s'est fait une réputation là-bas », témoigne Christian Gourcuff.

L'ancien joueur de V. Club et de Al Ahli SC du Qatar portera le maillot floqué du n°7 sur le dos, numéro porté par des grands noms du club comme Paul-Georges Ntep, Jonathan Pitroipa, John Utaka ou encore Jérôme Leroy, note le site web du club. Comme ces grands noms passés à Rennes, l'international congolais espère briller avec son nouveau maillot Rouge et Noir.

