Afrique de l'Ouest: Plaidoyer pour "un regard particulier" sur l'utilisation des engrais

Ce système vise à faciliter le suivi des quantités d'engrais commercialisées dans le but de produire "des rapports en temps réel" sur l'état et les conditions d'entreposage ou de stockage des engrais dans les boutiques ou magasins, conformément aux standards prescrits par les règlements en vigueur.

Il est engagé en faveur du développement d'un système pilote de surveillance et de suivi électronique de l'application de la règlementation sur les engrais, sous l'égide de la Commission de la CECDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et en partenariat avec Image AD, un opérateur privé spécialisé dans la conception des systèmes à base des TIC.

Les 200 mille tonnes d'engrais utilisées par an en Afrique de l'Ouest font l'objet d'une consommation "hétérogène" selon le niveau des différents pays, a soutenu Emmanuel Kodjo Alognikou, selon qui six pays de la région, à savoir le Nigéria, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso "consomment à peu près, 70% de la consommation totale des engrais",

