Tchad: Gouvernance sociopolitique - La démocratie, un luxe pour Déby

Et c'est peut-être le seul aspect reluisant de la sortie de Idriss Deby Itno en trois décennies de pouvoir : il a été l'un des rares hommes d'Etat africains à bâtir une armée dotée de la puissance de feu nécessaire pour casser du terroriste et à la mettre au service de pays frères. Il reste à savoir si cet élan de solidarité aura un retour pour le sauver des sables mouvants où il semble s'enliser au rythme des bruits de casseroles.

Non seulement il fait preuve d'une regrettable gaucherie dans la manière de poser le problème, mais aussi dans le fond, son argumentaire repose sur du faux. Ce n'est qu'un secret de Polichinelle, l'Afrique est assez mal équipée pour faire seule face au péril terroriste. Il se fait donc le héros d'une fausse bravoure. Mais l'on peut déjà se réjouir que l'Afrique ne veuille plus tout attendre de l'Occident.

C'est dire à quel point cette mesure de report des élections réconcilie l'homme avec lui-même. On comprend pourquoi on ne sent pas de sa part une volonté affichée de sortir de l'impasse. Car, étant l'allié le plus précieux des Occidentaux dans la bande saharienne dans la lutte contre le terrorisme, il n'aurait sans doute pas eu beaucoup de mal à les faire cracher au bassinet pour donner plus de légitimité à son pouvoir.

Et ce discours n'est pas vain, dans le contexte tchadien où les souvenirs de terribles famines restent bien présents dans les esprits et où la classe politique budgétivore à qui profitent les élections, n'a pas bonne presse dans les opinions africaines.

Et c'est sans nul doute ce qui explique le fait que la décision a été prise de façon unilatérale par le chef de l'Etat, alors qu'elle aurait pu être discutée avec toute la classe politique pour privilégier le consensus, en l'absence de base légale pour le faire et au moment où lui-même a récemment appelé son opposition au dialogue.

A priori, l'on peut comprendre cette décision de reporter les législatives par le président Idriss Deby Itno lui-même. C'est une véritable tempête de sable qui fouette économiquement aujourd'hui le Tchad en raison non seulement de l'effondrement des cours mondiaux du pétrole, mais aussi du fait de l'hémorragie financière que le pays a consentie pour mener ses opérations militaires au Nord-Mali, au Nigeria et au Niger.

Depuis hier, la marmite sociopolitique au Tchad est en pleine ébullition et pour cause, ironie du sort, les marmites dans les familles ont, elles, cessé de bouillir.

