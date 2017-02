Sénégal: Tivaouane étrenne son centre pour réinsertion sociale

Il est en outre assigné au Centre de promotion et de réinsertion sociale la mission de promouvoir la réinsertion sociale et économique des personnes en situation difficile (enfants et jeunes déshérités, personnes handicapées, veuves, orphelins et personnes âgées).

S'y ajoute que selon lui, le Centre de promotion et de réinsertion sociale permettra au département de Tivaouane de bénéficier de davantage d'atouts en matière de communication, de technologies de l'information et du développement de l'économie numérique, des domaines considérés comme catalyseur du développement.

Abdallah Dionne a procédé mardi à la pose de la première pierre du Centre de promotion et de réinsertion sociale (CPRS) de Tivaouane, un établissement dont l'ambition est de contribuer à l'éducation à la santé et à la vie familiale.

