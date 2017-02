Sénégal: "FAST", une formation en ligne ambitionnant de contribuer à la requalification des jeunes

Le programme devrait être élargi au fur et à mesure pour que les personnes non diplômées mais jugés talentueux puissent en bénéficier, a annoncé le fondateur de la société Edacy.

Ils doivent se prévaloir d'un diplôme et faire montre de motivation pour bénéficier des cours du programme, selon Temitope Ola. "Il y a aussi l'encadrement en entreprise pour ceux qui seront sélectionnés pour qu'ils puissent travailler et apprendre", a-t-il dit.

"Les enjeux sont énormes" et concernent notamment "la problématique d'insertion de nos jeunes diplômés. Nous nous attaquons à cette question en leur donnant les capacités, les compétences et la place pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement", a-t-il expliqué.

Dakar — Un programme de requalification et d'accompagnement en entreprenariat dénommé "FAST", a été officiellement lancé mardi à Dakar, avec l'ambition de doter les jeunes diplômés de capacités et compétences devant faciliter leur insertion professionnelle.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.