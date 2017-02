Cote d'Ivoire: Taekwondo - Les ceintures noires d'USCB de Grand-Bassam ont prêté serment

« Ces championnes que sont Diallo Fatoumata et Cissé Mariama ont intégré l'équipe nationale féminine de Taekwondo. Et notre club a pu arracher trois places dans l'équipe nationale en démonstration de Taekwondo (Amon Kevin, Romaric et Kraidy Wilfried », a-t-il ajouté.

A l'occasion de la présentation du bilan des activités de l'Union sportive des clubs de Bassam (Uscb), les 20 nouvelles personnes ayant eu des ceintures noires ont prêté serment devant amis, parents et responsables de la ligue départementale de Taekwondo le 4 février 2017, au carrefour jeunesse de Grand-Bassam. Il s'agit de trois ceintures noires 3e dan; huit (8) de 2e dan et neuf (9) de 1ère dan.

Profitant de l'événement, Me Atchin Marcel, enseignant d'histoire-géographie au lycée de Grand-Bassam et ceinture noire 3e dan, responsable du centre de formation de l'Uscb, a fait la genèse dudit club. «Créé en 1986 par Me Kraidy Alphonse, ceinture noire 4e dan et vice-champion du monde en 1985, le club compte à ce jour 30 ceintures noires et deux championnes de Côte d'Ivoire dans la catégorie de -57 kg», a-t-il rappelé.

« Ces championnes que sont Diallo Fatoumata et Cissé Mariama ont intégré l'équipe nationale féminine de Taekwondo. Et notre club a pu arracher trois places dans l'équipe nationale en démonstration de Taekwondo (Amon Kevin, Romaric et Kraidy Wilfried », a-t-il ajouté.

S'adressant aux parents des jeunes pratiquants et responsables de la ligue départementale, Me Atchin Marcel a souhaité aller au-delà des acquis du club. « Nous voulons plus de champions dans notre club. Cela demande plus de moyens financiers et matériels », a-t-il indiqué.

C'est à juste titre que le directeur technique de ladite ligue a lancé un appel aux autorités administratives, politiques et coutumières du sud-Comoé afin qu'elles leur viennent en aide pour pouvoir rivaliser d'avec le club de Koumassi (club de Gbagbi Ruth, médaillé de bronze et Cissé Cheick Sallah, médaillé d'or aux jeux olympiques de Rio 2016). Objectif, avoir dans un avenir proche une médaille aux prochains jeux olympiques (Tokyo 2020).