Sénégal: La rentrée solennelle du barreau du Sénégal, le 14 février

L'édition 2017 de la rentrée solennelle du barreau du Sénégal, communément appelée "conférence du stage", se tiendra mardi prochain, au King Fahd Palace (KFP), à l'initiative de l'Ordre des avocats du Sénégal, a appris l'APS.

Cette manifestation consiste à évaluer les futurs avocats à la fin de leur stage, "notamment dans leur capacité à prononcer de bonnes plaidoiries", a expliqué le chargé de la communication de l'Ordre des avocats du Sénégal, Me Papa Laity Ndiaye, au cours d'une conférence de presse.

Elle se tient dans le cadre d'un concours à l'issue duquel sont choisis, dans chaque promotion de stagiaires, des lauréats désignés sous le vocable de secrétaire de la conférence du stage.

"Autant que possible, a relevé Me Papa Laïty Ndiaye, l'Ordre organise donc tous les deux ans une rentrée solennelle à la gloire de ces secrétaires de la conférence".

La rentrée solennelle du barreau n'ayant pas été organisée depuis 4 ans, l'Ordre des avocats a décidé de cumuler les deux dernières promotions au nombre d'une trentaine.

"Normalement, dans chaque promotion, il y a six lauréats (six secrétaires de la conférence) et le temps ne permettant pas d'entendre deux fois six secrétaires de la conférence (... ), on a choisi un lauréat pour chaque promotion", a précisé l'avocat.

Il s'agit de Me Maitre Malick Fall et Me Nidal Kamal, qui procéderons au discours d'ouverture de l'événement, a-t-il indiqué.

Plusieurs thèmes seront abordés durant cette rencontre de 4 jours, parmi lesquels la Cour internationale d'arbitrage et les procédures d'arbitrage accéléré en Afrique, ainsi que d'autres questions relatives au droit minier et pétrolier.