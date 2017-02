Libye: Des premiers officiers de marine formés en Italie

Alors que l'accord politique libyen de Skhirat (Maroc) a été signé il y a plus d'un an, le… Plus »

Cette première promotion comprend des officiers et sous-officiers de marine, formés à la lutte contre le trafic des êtres humains. La formation a duré trois mois et demi. Elle se prolongera lorsque ces officiers formés formeront d'autres marins à leur tour à bord de navettes livrées (ou en voie de livraison) à la Libye par des pays européens au premier rang desquels on compte, bien entendu l'Italie. Le « San Giorgio », bâtiment de la marine militaire italienne, a été mis à disposition comme navire-école.

Il y a aussi, à la clé, la question de l'endiguement des flux migratoires : depuis l'assassinat du colonel Kadhafi en 2011, la Libye peine à imposer son autorité sur tout le territoire. Un des effets les plus visibles de cette situation de déliquescence est le flux de migrants qui traversent son territoire, gagnent la Méditerranée et tentent leur entrée en Europe par l'Italie. Rien que la semaine dernière, quelque 700 téméraires ont été interceptés aux abords des côtes libyennes.

