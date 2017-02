Congo-Brazzaville: Les anciens lycéens se souviennent de la date du 05 février 1979

Le Club des anciens élèves du lycée technique 5 février 1979 que préside Maxence Ondongo, a organisé le 06 février à Brazzaville, une journée de sensibilisation et de conscientisation des lycéens sur les valeurs civiques, de discipline et de citoyenneté.

L'initiative intègre l'idée de la commémoration en différée de la date du 05 février 1979, date marquant l'accession à la magistrature suprême du président Denis Sassou N'Guesso.

Les responsables du Club des anciens élèves du lycée technique 5 février 1979 ont expliqué aux élèves de cet établissement le parcours scolaire des membres de ladite association, avant de les réconforter à poursuivre en toute conscience les enseignements dispensés par les professeurs. « Vous devriez refléter notre image et celle de votre école. Soyez la négation de l'échec, de la violence et de l'indiscipline. Soyez conscients de vos devoirs scolaires. Si aujourd'hui on est jeune demain on ne le sera plus », ont-ils dit.

Au sujet des rapports entre l'école, les parents et l'avenir des enfants, le président du Club des anciens élèves du lycée technique 5 février 1979 a rappelé la notion de la succession de la responsabilité. « On n'est jamais élève à vie. Vos parents vous envoient à l'école pour que demain vous soyez leurs replaçants. Mais on ne peut pas être un remplaçant capable si on passe sa jeunesse dans le banditisme, l'alcool et le suivisme », a-t-il indiqué.

Maxence Ondongo s'est réjoui d'informer les jeunes lycéens que les collègues de sa promotion, anciens élèves dudit lycée, travaillent dans différents postes de l'administration notamment dans l'armée, la douane, l'enseignement, la santé, et à la communication.

« Vous avez ici le drapeau qui représente la République du Congo. Vous avez l'obligation de respecter les lois et règlements de l'école et du pays. Ainsi, vous serez des citoyens responsables et respectueux. Et, votre lycée aura une bonne réputation, celle des jeunes conscients et respectés », a poursuivi Maxence Ondongo.

Enfin, le Club des anciens élèves du lycée technique 5 février 1979, par l'entremise de son président, a fait un don de fournitures scolaires à l'administration du lycée. Ce don a été essentiellement composé de boîtes de craies, de papiers rames, de chemises cartonnées, de boites de colle à papier.

« Nous donnons parce que nous avons travaillé. Vous êtes aussi appelés à faire de même comme nous. L'école n'est pas un lieu de banditisme mais plutôt de travail, où tout élève est appelé à compléter son cursus ».

Le geste généreux et l'initiative de sensibilisation ont été salués par le proviseur de ce lycée. « Ce matériel servira à former vos cadets. Je vous assure qu'il sera utilisé à bon escient. Nous souhaitons que cette action soit pérenne », a indiqué Antoine Luther Kossaloba, proviseur du lycée technique commercial.

Par ailleurs, le lycéen Blanchard Ngokaba, membre du Mouvement des élèves et étudiants du Congo (Meec), a rassuré : « Notre école commence à avoir une bonne réputation. On entend qu'il y a des violences scolaires dans d'autres écoles mais cela n'est plus le cas chez nous ici. Nous travaillons aussi afin que ce lycée garde une bonne image ».

Rappelons que le plan d'action 2016-2021 du Club des anciens élèves du lycée technique 5 février 1979 est axé sur la création des activités commerciales, le financement des initiatives juvéniles et l'action sociale.