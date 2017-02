Congo-Brazzaville: L'IFC organise "Le printemps des poètes"

La date limite du dépôt des textes du concours de poésie dénommé « Le printemps des poètes » est prévue pour le 18 février et la cérémonie de remise des prix sera organisée, le 17 mars, à partir de 19 heures à l'Institut français du Congo (IFC).

Le printemps des poètes est un concours qui valorise la jeune création poétique. C'est une dynamique magnifique montrant à suffisance combien les Africains en général et les Congolais en particulier sont inventifs et capables de faire vivre la langue française et la culture avec passion. La participation à ce concours est gratuite. Il consiste à l'envoi d'un poème en manuscrit ou dactylographié portant sur un sujet libre et la candidature reste anonyme.

Les textes doivent impérativement être déposés à l'accueil de l'IFC avant le samedi 18 février au plus tard à 18 heures. Lors du dépôt des textes, les candidats rempliront une fiche de renseignement (nom, prénom, adresse, catégorie, titre du poème) et se verront attribuer un numéro d'identification. Les jurés voteront pour les poèmes en fonction du numéro d'identification et n'auront donc pas connaissance de l'identité des auteurs. Pour cette année, l'organisation a prévu deux catégories : la catégorie des adultes concernant les personnes âgées de plus de 18 ans et la catégorie des jeunes avec les moins de 18 ans.

Trois prix seront décernés par catégories, à savoir le premier prix du jury, le deuxième prix du jury et le prix du public. Concernant les deux premiers prix, le jury sera constitué d'un groupe de personnes qualifiées dont les noms ne seront pas communiqués aux candidats. Pour ce qui est du prix du public, les textes seront consultables à l'accueil de l'IFC à partir du 22 février afin que tous les lecteurs puissent voter pour leur poème préféré. Le vote du public débutera le même jour et prendra fin le 16 mars prochain. Notons que les candidatures par message ou par Facebook ne sont pas acceptées et les membres du jury ne peuvent non plus concourir.