Congo-Brazzaville: La pluie ajourne l'ouverture du salon des métiers du bois

Prévue pour ce 7 février à la Préfecture de Brazzaville, la cérémonie officielle marquant la première édition du salon des métiers du bois est reportée pour la fin de cette semaine. Ce changement de date s'explique par la pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise toute la matinée de mardi.

Selon le constat fait sur les lieux, la pluie a ébranlé les chapiteaux qui devaient servir de lieux d'exposision des œuvres d'une quarantaine d'artisans congolais évoluant dans la vannerie, la menuiserie, la sculpture, la bijouterie, l'art floral. Venue constater par elle-même les dégâts occasionnés par cette pluie, la ministre des Petites moyennes entreprises et de l'artisanat (PME), Yvonne Adélaïde Mougani, a rassuré les exposants que l'activité aura bel et bien lieu courant cette semaine. « On va regarder ce qui n'a pas marché pour renforcer», a- t-elle rassuré.

Organisé par le ministère des PME via l'Agence nationale de l'artisanat (ANA), ce salon vise à valoriser le bois, ses métiers et ses produits ; revivifier la filière bois en déclin en vue de son insertion dans le processus de diversification de l'économie nationale. Ce rendez-vous mettra aussi en relief des opportunités de création d'emplois, d'auto emplois et de commercialisation.

Interrogé sur les critères de sélection des artisans, le directeur général de l'ANA, Serge Gaston Mondélé-Mbouma a indiqué : « la vingtaine de menuisiers qui vont exposer sont issus des associations Congo meuble et filière bois, entités appuyées par le Projet d'appui à la diversification de l'économie. Il était important de créer cette vitrine pour leur permettre de présenter leurs œuvres. Les sculpteurs professionnels qui y participeront ont été choisis par rapport aux design et à la finition de leurs objets. Pareils pour les vanniers ».

Le même évènement sera organisé au mois de mars prochain à Pointe-Noire, a -t-on appris.