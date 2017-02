Congo-Brazzaville: Brazzaville accueillera du 11 au 14 avril le Salon International des Technologies de l'Information et de l'innovation

Pour mieux relayer le message auprès des acteurs qui ont été invités au Salon, l'association PRATIC en partenariat avec l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques (ARPCE), a organisé le 7 février, à Brazzaville, une rencontre axée sur la présentation d'opportunités lors dudit Salon.

L'objectif principal de cette démarche était d'informer et d'inciter les différents acteurs à prendre part à ce salon qui va s'articuler autour des enjeux de taille, à savoir : valoriser les effets du numérique pour la croissance économique ; créer des plates-formes d'échanges et améliorer la gouvernance ; établir des nouveaux mécanismes de financement ; et enfin, démocratiser l'accès à Internet.

« PRATIC organise ce jour, une réunion d'information qui permettra aux responsables que nous sommes, une bonne information pour notre transformation », a expliqué le 1er Vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, Dr Jean Galessami-Ibombo au cours de son mot de circonstance.

Le président de l'association, Luc Missidimba, a présenté quant à lui, dans son mot introductif, aux participants, le contexte et les opportunités économiques relatives au numérique et à l'innovation. « Aujourd'hui on a prévu cette réunion pour vous inviter à venir à Osiane, et notre secteur des TIC est un secteur où il y a beaucoup d'opportunités à saisir », a-t-il souligné.

Au cours de la rencontre, la directrice d'Osiane 2017, Dominique Dhello, a informé les participants du rôle d'Osiane et de son promoteur, l'association PRATIC ; sa formation et sa structuration ; les enjeux de l'industrie numérique et de l'innovation ; les objectifs du Salon ; les problématiques qui seront abordées pendant le Salon, ainsi que les activités qui seront programmées pendant Osiane 2017.

Rappelons que l'association PRATIC, promoteur du Salon « Osiane 2017 » organise depuis 2008 de nombreux évènements tels que le Symposium International du Numérique au Congo (SINUC) en 2010 et la 5e édition des professionnels de l'enseignement et des étudiants du Congo (SIPEEC) dont la dernière en juin 2015. Par ailleurs, l'association PRATIC assure ses 9 ans la promotion des TIC sous le signe de l'innovation, l'excellence et l'expertise. Elle regroupe les acteurs du développement des TIC en République du Congo et en Afrique.

Après Brazzaville et Pointe-Noire un séminaire du même type sera organisé dans les prochains jours à Paris en France.