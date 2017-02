Congo-Brazzaville: Centre national de transfusion sanguine - Des anciens de Cuba enrichissent la banque de sang

Afin de bien préparer la 6e édition de l'émulation "quartier et village propres" sans objet… Plus »

Rappelons que cette opération a été lancée à l'occasion de la commémoration de la date du 5 février 1979, marquant, entre autres, l'accession du président Denis Sassou N'Guesso au pouvoir. Ainsi, grâce à la vision de deux hommes d'Etat, deux personnalités historiques, Fidel Castro et Denis Sassou N'Guesso, une première vague de 600 élèves a été envoyée à Cuba, huit mois plus tard. « Le 5 février 1979 c'est aussi le nom de l'école qui nous a accueillis sur la terre cubaine. En renouant avec la célébration de cette journée, nous voulons exprimer notre gratitude à l'homme du 5 février », a conclu Guy Florent Kouka.

Le lancement de cette opération a conforté le directeur général du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) qui pense que cela permet à sa structure d'assurer sa mission première consistant à garantir la disponibilité des produits sanguins dans les formations sanitaires. Cette opération permet aussi au CNTS d'envisager le développement des partenariats multiples et variés, dans l'optique de rendre un service public digne. « Que soit remercié, le réseau des associations des anciens élèves, étudiants et stagiaires congolais à Cuba, de nous permettre en ce 5 février 2017, de poser l'horizon que nous souhaitons pour le CNTS, de dater, par l'ampleur de la collecte de sang d'aujourd'hui, le renouveau du CNTS. Il se mobilise pour sa stabilisation, son redressement et sa modernisation », s'est réjoui le Dr Arsène Bikoué.

Cette action lancée en rapport avec la célébration de la date du 5 février 1979 a connu la participation de la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, en sa qualité d'ancienne élève de l'Ecole du 5 février 1979 de l'île de la Jeunesse à Cuba. Pour le président des Associations des anciens élèves, étudiants, stagiaires et diplomates congolais de Cuba, Guy Florent Kouka, l'opération « Je suis du 5 février-je suis donneur » vise à sauver des vies.

Le Collectif des anciens élèves, étudiants, stagiaires et diplomates congolais de Cuba a organisé le 5 février, en partenariat avec les élèves des lycées 5 février de Kinkala et de Brazzaville, une opération de don de sang dénommée « Je suis du 5 février-je suis donneur »

