Congo-Brazzaville: Salubrité - Le Rénape prépare l'émulation "quartier et village propres"

Afin de bien préparer la 6e édition de l'émulation "quartier et village propres" sans objet plastique usé «Plantons un arbre pour les générations futures », le Réseau national agropastoral et de l'environnement (Rénape) que dirige Crépin Telinganou s'est réuni récemment à Pointe-Noire pour faire le point des préparatifs de cette activité dont la proclamation des résultats a lieu le 5 juin prochain et la remise des distinctions le 5 novembre dans la ville océane.

Les travaux de cette reunion inaugurale dirigée par Crépin Telinganou ont permis aux membres de la commission d'organisation et ceux composant le jury d'adopter le guide de l'émulation et de mettre en place les différentes commissions, à savoir la commission vulgarisation, recherche de sponsors ainsi que la commission prix et préparatifs de la 7e édition. Tous les membres de ces commissions issues essentiellement des administrations publiques, des établissements scolaires, de la société civile et des individualités ont reçu la mission de vulgariser l'information sur le prix à un large public à travers les contacts physiques, les courriers, les médias et les descentes dans les différentes inspections du 7 au 17 février.

Aussi, sur l'initiative du Renape, une formation est-elle prévue pour le 6 mars avec pour thèmes principaux : Femme, l'arbre et changement climatique, le braconnage, les déchets, le gouverneur de l'environnement, l'ami de la terre, l'émulation et le prix Grand ami de la terre. Le 7 mars est réservé à l'entretien des arbres plantés le 5 novembre 2016 par les femmes.

Cette réunion a été aussi une occasion pour le Rénape de faire un bilan des Agrivacances passées, une activité initiée pour redonner le goût et le plaisir du travail de la terre et les reflexes de protection de l'environnement aux enfants pendant la période des grandes vacances et de préparer déjà la prochaine édition. Les activités concernant les champs-école, les conseils pratiques et la production des plants d'arbres ont été aussi abordées lors de cette réunion.

Près d'une cinquantaine d'écoles, collèges, lycées publics que privés vont prendre part à cette émulation qui va connaître son épilogue le 5 novembre avec la remise des prix. La 7e édition de l'émulation "quartier et village" propres sans objet plastique usé sera à cette occasion également lancée.