Ile Maurice: Épargne - «Informer la clientèle des différentes perspectives»

Malgré les offres considérables dans le secteur de l'épargne à Maurice, il subsiste une méconnaissance entourant la Bourse, considérée comme un service niche. Dans ce contexte, trois membres d'AXYS Investment Partners Ltd, nommément Sanjay Goolab, Constantin de Grivel et Loïc Bax de Keating, ont pris les devants pour démocratiser ce service à travers la compagnie AXIOM en proposant deux plans d'épargne : un plan éponyme et un Lump Sum. Rencontre.

Sanjay Goolab

Responsable du fonds d'investissement AXIOM, Sanjay Goolab a rejoint le groupe AXYS en 2006 en tant que gérant de portefeuille clientèle privée et des corporates. Titulaire d'une maîtrise en économie à l'université de Pune (Inde), il a été Project Manager dans le milieu du textile avant de rejoindre le marché des stockbrokers en 2003.

Ce n'est qu'en 2006 qu'il rejoint le groupe AXYS. Comme ses collègues, démocratiser l'épargne chez les Mauriciens est ce qu'il souhaite. Car il estime que ceux-ci ne sont pas au courant des différentes options qui existent sur ce marché.

«Certes, les Mauriciens ont une culture de l'épargne mais, souvent, ils ne connaissent que les services traditionnels proposés par les banques. Ils ne sont pas forcément au courant des différentes options d'épargne», souligne-t-il.

Voulant remodeler la culture traditionnelle du saving chez les Mauriciens, surtout chez les jeunes, Sanjay Goolab précise qu'AXIOM propose une solution «tailor-made» à chaque client dans le but d'optimiser les chances de réussite. «En tant que société de gestion, nous avons le devoir non seulement d'accompagner, mais également d'informer nos clients des différentes perspectives qui s'offrent à eux.»

Selon notre interlocuteur, il faut tout d'abord sensibiliser les jeunes par rapport aux avantages qu'offre la Bourse. Car, dit-il, par manque d'informations, ces derniers considèrent que le marché boursier est destiné seulement à une catégorie de personnes.

Constantin de Grivel

Possédant une forte personnalité, Constantin de Grivel dirige la société AXYS Investment Partners depuis 2013. Fondée en 1992, AXYS est l'une des premières sociétés de fonds d'investissement créée à Maurice. Cet ingénieur civil de formation de l'École spéciale des travaux publics de Paris, et titulaire d'un Master en Finance de l'École supérieure de commerce de Paris, a débuté sa carrière en 2004 chez JP Morgan, à Londres, où il s'occupait de structuration et de la vente de produits dérivés. Il rejoint le groupe AXYS en 2010.

Pour Constantin de Grivel, les solutions de placement que propose la compagnie permettront aux Mauriciens de se familiariser avec le système de la bourse décrite comme dynamique et performante. «C'est plus avantageux et cela permettra aux Mauriciens de pouvoir profiter de la bonne performance des compagnies mauriciennes.»

Il est d'avis que l'économie mauricienne a su se réinventer. En passant d'une économie monoculture de la canne à sucre, il y a 40 ans, à une économie diversifiée. Notamment avec le secteur du tourisme, du textile, de l'offshore et de la finance. Si bien que Maurice, qui est en bonne voie pour enfin devenir le Singapour de l'océan Indien, exporte son savoir-faire dans ces domaines en Afrique, souligne-t-il.

Loïc Bax de Keating

SPORTIF et dynamique. C'est en ces termes que Loïc Bax de Keating se décrit. Privilégiant le relationnel, ce jeune détenteur d'une licence en commerce, spécialisée en comptabilité et finance de l'université de Curtin (Australie) - ainsi que d'un Master en Global Banking and Finance à l'European Business School de Londres - a rejoint l'équipe d'AXYS en 2014 en tant qu'analyste financier.

Occupant actuellement le poste de gestionnaire de portefeuille, il accompagne et conseille les clients dans la gestion de leurs actifs ainsi que dans la structuration de leur patrimoine. Ce métier, selon lui, requiert non seulement une connaissance approfondie du marché financier mais aussi un sens relationnel développé.

«Dans ce métier de service où le customer satisfaction est le maître mot, nous devons sans cesse nous réinventer et apprendre. C'est dans cette optique que j'ai décidé d'entreprendre des études à distance de Marketing strategy chez Cornell University, New York», lâche Loïc Bax de Keating.

Pour apporter une valeur ajoutée aux clients, il est primordial d'aller au-delà de l'aspect technique des finances. Selon lui, la pérennité et surtout la qualité des services reposent sur la capacité d'une entreprise à développer une stratégie de marketing sur le long terme. «Après tout, c'est un people business. Connaître et comprendre nos clients doivent être notre priorité afin d'offrir des services innovants et world class», soutient-il.

Comme les deux autres membres, il est d'avis qu'il faut aider les Mauriciens à prendre conscience des opportunités qu'offre l'investissement en Bourse. D'ailleurs, c'est dans ce contexte que le projet AXIOM a été créé en 2014.

«On ambitionne de proposer une offre novatrice et adaptée qui permet, d'une part, de répondre aux évolutions du marché local et, d'autre part, de proposer une alternative aux Mauriciens pour épargner différemment.»