Ile Maurice: Coopération avec l'Inde - Lutchmeenaraidoo expose la stratégie mauricienne

Le ministre a consacré en grande partie son discours à la stratégie de Maurice pour orienter les projets d'investissement en provenance d'Europe ou d'Asie vers le continent africain. «Maurice deviendra une puissance économique de la région et un pont de connexion indispensable entre l'Afrique et l'Inde.»

Vishnu Lutchmeenaraidoo intervenait lors de la réunion des hommes d'affaires indiens et mauriciens organisée lundi 6 février, à l'hôtel Voilà, à Bagatelle, par la Mauritius Chamber of Commerce and Industry et la Confederation of Indian Industry.

