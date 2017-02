Cameroun: Nouvelles violences et poursuite de l'opération "villes mortes" à Bamenda

Deux départements de l'Adamaoua et un autre du Nord risquent de disparaître à cause de cette… Plus »

Fin janvier, le président camerounais Paul Biya avait annoncé la création d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dans le but d'apaiser les tensions.

Les revendications avaient pris une connotation politique traduite par des appels en faveur du fédéralisme pour certains et de la sécession pour d'autres, une remise en cause de la forme unitaire actuelle de l'Etat.

Des cas d'agression physique sont aussi rapportés à l'endroit de quelques élèves victimes d'une campagne d'intimidation menée par des individus non identifiés pour empêcher la reprise des cours et entretenir un climat de peur au sein de la population.

La tension est même encore montée, après un incendie aux apparences d'acte criminel perpétré au bloc administratif abritant les bureaux du proviseur et du censeur ainsi que sur un bus dédié au transport des élèves du lycée bilingue de Nitop, dans la ville, dans la nuit de dimanche à lundi, rapportent les quotidiens Mutations et Le Jour mardi.

L'annonce de cette nouvelle saluée comme un ouf de soulagement par les élèves et leurs familles a été suivie de peu d'effet lundi, la reprise des cours attendue étant demeurée timide et partielle dans une poignée d'établissements de Bamenda comme depuis le début du deuxième trimestre de l'année scolaire 2016-2017 survenu début janvier après les fêtes de fin d'année, d'après les récits de la presse.

Cet accord conclu entre le gouvernement et quatre syndicats d'enseignants lors d'une réunion tenue samedi dans les services du gouverneur du Nord-Ouest prévoyait la reprise des cours effective dans les établissements scolaires et l'université de Bamenda lundi, après plus de deux mois d'interruption à cause de la grève.

La crise due à une grève d'enseignants persiste à Bamenda dans le Nord-Ouest, où une opération "villes mortes" observée depuis fin 2016 s'est poursuivie lundi et de nouvelles violences ont été enregistrées dans la veille dans la nuit, remettant en cause la signature d'un accord sur la suspension de la grève annoncée samedi, rapportent la presse camerounaise.

