Togo: La corruption est l'arme de la médiocrité

La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a notifié lundi au directeur de la chaîne… Plus »

Raison pour laquelle les autorités sont résolument engagées dans la lutte contre ce fléau. Avec cette Haute Autorité, mais aussi avec l'OTR (douane et impôts) et les organismes en charge de la surveillance des mouvements de capitaux.

'Dans notre société et quelque que soit le maillon que nous constituons dans cette chaîne, quelque que soit le poste, le rang que nous occupons dans la hiérarchie fonctionnelle dans l'administration, nous ne devons pas être sensible ni réceptif aux sirènes de la corruption', a déclaré le président de la Cour suprême, Akapovi Gamatho, lors de la cérémonie.

Les membres de la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ont prêté serment mardi. Ils sont sept nommés en janvier dernier.

