Madagascar: Basket/Coupe du président 2017 - Confortable place de l'ASC Boeny

De plus, le gymnase était clairsemé, seules quelques dizaines de spectateurs ont assisté aux rencontres parmanque de communication et de publicité .

Les éliminatoires de la Coupe du Président de basket-ball pour la zone Nord ont débuté, dimanche, au complexe sportif d'Ampisikina à Mahajanga. Seules six équipes sont engagées dans la course. Le Sporting Club de la région Diana est le seul visiteur. Le reste est issu de la région Boeny, tandis que les représentants de la Sofia sont absents.

