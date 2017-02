Burkina Faso: An 1 de Roch - «Une année perdue» selon le chef de file de l'Opposition politique

Par conséquent pour Alphonse Marie Ouédraogo, coordonnateur du comité technique de rédaction du mémorandum, un an après donc, la déception est généralisée et l'espoir d'un lendemain meilleur s'éloigne peu à peu.

Pour l'opposition, on sent un grand découragement des Burkinabè à travers des incidents isolés signe d'un ras le bol. Ce qui fait dire aux opposants qu'un éventuel soulèvement n'est pas à exclure si le cap restait inchangé.

Les anciennes nouvelles autorités sont largement en deçà des attentes des Burkinabè », peut on lire en conclusion de ce document d'une soixantaine de pages élaboré par les cadres de l'UPC, du le CDP, de l'ADF/RDA, du REDBF, MPF et de l'URD/MS.

« Après un an de pouvoir du nouveau ancien régime, la déception est généralisée et l'espoir pour un vrai changement au Burkina Faso s'éloigne. Les Burkinabè en sont à se demander où est « Roch la Réponse » ! Où est une parole, une action ?

