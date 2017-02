Afrique du Nord: 60 milliards de DA mobilisés par Maghreb leasing Algérie pour le financement de la PME-PMI

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a affirmé mardi à Alger lors de sa… Plus »

Il a rappelé également que le taux de recouvrement des crédits en 2016 était de 98%, ce qui encourage, selon lui, la multinationale à assurer un accompagnement "plus efficace" desinvestisseurs dans différents secteurs d'activité, y compris l'artisanat et l'agroalimentaire.

"La création de l'agence de Tizi Ouzou, qui s'ajoute aux 11 autres agences actives au niveau national, intervient dans l'objectif de développer la région, étant conscients des potentialités qu'elle renferme dans différents domaines, notamment l'agriculture, l'artisanat et même le bâtiment et les travaux publics", a-t-il assuré.

Lors d'une journée portes ouvertes organisée au profit des investisseurs de la wilaya de Tizi Ouzou et placée sous le thème "le leasing : mode de financement privilégié pour la PME-PMI, Nafa Abrous a indiqué que la multinationale de droit algérien accorde une "importance majeure" à l'accompagnement, l'orientation et le suivi des jeunes porteurs de projets.

Tizi Ouzou — Pas moins de 60 milliards de DA ont été mobilisés par la société Maghreb Leasing Algérie pour financer en 2015 et 2016 des petites et moyennes entreprises (PME-PMI) à travers le territoire national, a-t-on appris mardi auprès du président de son Directoire.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.