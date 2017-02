Sénégal: Lancement d'un guide pour prévisionnistes

communiqué de presse

Dakar — Le livre "Meteorology of Tropical West Africa : The Forecaster's handbook" (Guide du prévisionniste), sera lancé mercredi, à 15h30, à l'Ecole régionale de la navigation aérienne et du management (ERNAM), sise à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, annonce un communiqué.

Ce livre est coédité par Pr Douglas Parker (Leeds) et Dr Mariane Diop Kane de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), avec la contribution d'experts de ces structures, de l'ASECNA et de l'Université de Dakar, renseigne le communiqué.

"Résultat de plusieurs années de recherche et de collaboration internationale", ce livre devrait être "la principale référence pour la formation des météorologistes d'Afrique de l'Ouest et un guide de référence pour les prévisionnistes".

Il "rassemble les résultats des recherches récentes avec des méthodes opérationnelles pratiques", signale le communiqué.