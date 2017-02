Afrique du Nord: Evènements de Sakiet Sidi Youcef - Une référence pour consolider les liens entre les peuples algérien et tunisien

Souk Ahras — La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabyles, a affirmé mardi à Ain Sennour, dans la commune de Mechrouha (Souk-Ahras), que la célébration du 59ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef (8 février 1958) constitue une "référence pour consolider les liens de fraternité entre les peuples algérien et tunisien".

Présidant la cérémonie d'inauguration d'un centre social et de secours, Mme Benhabyles a noté que cette célébration souligne le devoir de mémoire et de fidélité envers les chouhada ainsi que l'obligation de "renforcer les liens communs notamment en cette conjoncture marquée par les tentatives de déstabilisation des pays du monde arabe et musulman".

Le peuple algérien, a ajouté Mme Benhabyles, qui a mené le combat armé contre le colonialisme français puis contre la barbarie terroriste connaît mieux que quiconque "l'importance de la sécurité et de la stabilité", ainsi que "la valeur de l'effort pour le progrès".

La présidente du CRA a présidé le départ d'un camion chargé d'aides (denrées, couvertures) vers la ville tunisienne de Kef pour y être distribuées à une centaine de familles algériennes et tunisiennes.

Ce centre social, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Etat pour le développement des zones frontalières, selon Mme Benhabyles, est situé sur la RN 16 en direction d'Annaba, dans une région connue pour ses fortes chutes de neige, et comprend une unité de santé, une crèche, un atelier de couture et un stock de produits alimentaires et des couvertures en plus d'un dortoir de 15 lits.

Lors d'une communication présentée au siège de la wilaya, en présence des bénévoles du CRA et d'agents de la sûreté nationale, la présidente du CRA a estimé que l'Algérie a toujours constitué une terre d'accueil en périodes de crises humanitaires pour les peuples des pays arabes et africains.

Elle a relevé, à ce propos, que 37 % des soins médicaux assurés en 2016 dans la wilaya de Tamanrasset ont été prodigués à des ressortissants de pays du Sahel, en mettant également l'accent sur le rôle du CRA dans de nombreux autres pays.