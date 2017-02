Algérie: La résidence de l'ambassadeur des Etats-Unis à Alger incluse au Registre du secrétaire d'Etat

Deux juges ont été nommées à la Cour africaine des droit de l'homme et des peuples pour une… Plus »

Construite entre 1853 et 1863, la Villa Montfeld a subi entre 1876 et 1895 des opérations de restauration, transformant son style architectural (néo-ghotique) au néo-mauresque.

Citant l'ex sous-secrétaire d'Etat américain, Warren Christopher, Joan Polaschik a réitéré l'importance du rôle joué par la diplomatie algérienne dans la résolution de la crise entre les Etats Unis et l'Iran, suite à l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran et la prise en otage de son personnel par les manifestants, après la chute du régime du Shah en 1979.

En 1979, une rencontre secrète entre de hauts responsables américains et iraniens s'était tenue à la villa Montfeld qui devait abriter, en plein crise des otages américains à Téhéran, entre 1980 et 1981, les négociations irano-américaines menées grâce à une médiation algérienne.

Considérée parmi "les plus belles résidences américaines à travers le monde", la Villa Montfeld vient s'ajouter à la "prestigieuse liste" inscrite au registre du secrétaire d'Etat "qui ne compte que 26 propriétés reconnues pour leur valeur culturelle et historique, à travers le monde", a dit l'ambassadeure des Etats Unis à Alger, Joan Polaschik lors d'une réception organisée à la résidence pour célébrer son inscription à ce registre.

