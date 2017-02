Algérie: Tebboune met en garde contre l'augmentation des prix des produits subventionnés

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a affirmé mardi à Alger lors de sa… Plus »

Pour le ministre du commerce par intérim, il s'agit "de protéger l'économie nationale contre les parasites et l'importation anarchique qui nous conduirons vers le fond monétaire international et la banque mondiale".

Nous traversons une conjoncture financière qui requiert un usage judicieux des ressources et des décisions audacieuses, nous nous employons à rationaliser les dépenses et réduire les importations sans influer sur le marché intérieur ni le niveau de vie du citoyen, a encore expliqué M. Tebboune.

M. Tebboune qui présidait une rencontre avec les cadres du ministère du Commerce, la première depuis sa désignation à la tête du secteur en janvier écoulé, a affirmé que les infractions liées au non respect des prix des produits subventionnés et codifiés par l'Etat relevaient d'un détournement de deniers publics et d'un détournement illicite de ses aides.

