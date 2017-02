Algérie: Premier tour de manivelle du film d'Abdelkrim Bahloul "Saida Baida"

Le tournage du film se déroulera durant six semaines dans trois zones naturelles de la wilaya, celles de Hammam Rabi, de Tifrit et d'Ain S'khouna pour une durée de 6 semaines. Huit comédiens camperont les différents rôles du film.

Le film raconte l'histoire d'une fille, recueillie par un vieil homme, qui tombera amoureuse, quelques années plus tard, d'un jeune homme, porté disparu depuis des mois et que sa mère recherche vainement. La fille s'avère être "un esprit malin".

Ce film, écrit et réalisé par le metteur en scène, est coproduit par l'agence "Kadi production cinématographique" de Saida et "Machahou prod" d'Alger, a indiqué à l'APS Menaouar Bahloul, gérant de l'agence "Kadi".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.