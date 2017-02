Afrique du Nord: La menace du groupe terroriste Daech "reste présente" dans le Maghreb (ONU)

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a affirmé mardi à Alger lors de sa… Plus »

La menace qui pèse sur le secteur de l'aviation reste élevée, comme en témoignent les attentats perpétrés récemment contre l'aéroport de Bruxelles en mars et l'aéroport d'Istanbul (Turquie) en juin, et contre un vol de la compagnie aérienne Daallo en février 2016.

Ses méthodes de communication interne et de recrutement sont devenues de plus en plus clandestines (Web profond, cryptage et utilisation de messagers), constate l'ONU en ajoutant que Daech continue d'encourager ses partisans qui se trouvent en dehors des zones de conflit à perpétrer des attentats.

Si Daech a essuyé des échecs en Libye, il a renforcé cependant sa présence en Afrique de l'Ouest et au Sahel, comme le montrent les récents attentats perpétrés au Niger et au Burkina Faso. Mais, à l'heure actuelle, le groupe ne contrôle pas de proportion significative de territoire dans ces régions, selon le document de l'ONU.

New York — Le groupe terroriste autoproclamé "Etat Islamique (EI/daech)" représente encore une menace pour la Libye et les pays du Maghreb malgré sa défaite à Syrte, a indiqué mardi l'ONU.

