Algérie: Le taux de remplissage des barrages a atteint les 71% à l'échelle nationale

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a affirmé mardi à Alger lors de sa… Plus »

Il a, par ailleurs, insisté sur la sensibilisation et l'information des citoyens et des opérateurs économiques à travers des campagnes sur l'impérative "gestion rationnelle" de l'eau.

M. Ouali a souligné, à ce propos, que son département ministériel, qui a recensé de nombreux cas de gaspillage d'eau, a lancé, depuis six (6) mois, une large campagne contre ce phénomène ayant permis la "récupération d'un volume quotidien de 500.000 à un (1) million de m3 d'eau, tout en mettant fin à 400.000 cas de fuites d'eau et 50 cas de raccordement au réseau d'alimentation en eau".

"Les chutes de pluies enregistrées dernièrement ont porté le taux de remplissage des barrages à 71% à l'échelle nationale, en plus de la mobilisation de plus de 1,1 milliard de M3 d'eau supplémentaires", a souligné le ministre en marge de la 2ème et dernière journée d'un colloque national sur le thème "Partenariat pour l'environnement".

Blida — Le taux de remplissage des barrages a atteint 71% à l'échelle nationale suite aux importantes chutes de pluies enregistrées depuis novembre dernier permettant ainsi la mobilisation de plus de 1,1 milliard de M3 supplémentaires, a indiqué, mardi à Blida, le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.