Cote d'Ivoire: Grève des fonctionnaires et crise à l'Education nationale - Les recommandations du Conseil national du dialogue social

Au nombre des recommandations générales, il a été décidé de faire le suivi périodique des revendications exprimées par les centrales syndicales à l'occasion de la fête du premier mai avec un chronogramme d'exécution, informer le Cnds en cas de conflit et finaliser le processus de révisions du statut général de la Fonction publique , dans une démarche inclusive impliquant le Cnds. Revenant sur la crise de l'éducation nationale, le Conseil a recommandé entre autres que les cours de la demi-journée du mercredi pour accroître le quantum horaire se poursuivent durant l'année scolaire 2016-2017. De la tenue effective de l'atelier initialement prévu les 17, 18 et 19 janvier 2017 à l'effet de créer un consensus autour de la problématique des cours du mercredi. Ainsi que de la mise en place d'un cadre de concertation tripartite composé de Cnds, des syndicats et du ministère de l'Education nationale.

S'agissant de la grève des fonctionnaires, le Conseil a recommandé entre autres de réformer complètement et régulièrement l'ordonnance sur les pensions gérées par l'Ips-Cgrae en tenant compte du rétablissement des allocutions familiales, de la jouissance immédiate de la pension de réversion, de la continuité du paiement du capital décès, du maintien à 1,75% du taux d'annuité liquidable et du retour au dernier traitement indiciaire des 5 dernières années. Il a également été recommandé de poursuivre les travaux de déplafonnement de l'âge des enfants à prendre en charge pour la majoration pour famille nombreuse en tenant compte de l'enveloppe budgétaire prévue. Le Conseil a également décidé de mettre en place une retraite complémentaire.

A l'issue de sa session extraordinaire les 1er et 2 février derniers à la Maison des entreprises, le Conseil national du dialogue social (Cnds) a fait plusieurs recommandations relatives à la grève des fonctionnaires qui a eu lieu du 9 au 27 janvier dernier, au dossier Syninfo et à la crise au ministère de l'Education nationale par rapport aux cours du mercredi.

