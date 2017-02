Algérie: Mise en exploitation la semaine prochaine de la ligne ferroviaire Arzew-Oran

Pour sa part, le Directeur général de l'Agence nationale des études et de suivi de réalisations des investissements ferroviaires (ANESRIF), Azzeddine Fridi, a fait part, lors de la présentation au ministre un certain nombre de projets ferroviaires en cours dans la wilaya d'Oran, d'autres lignes ferroviaires notamment la ligne à double voie électrifiée Oued Tlélat-Tlemcen sur 132 kilomètres.

Lors de l'inauguration de la gare ferroviaire d'Arzew, le ministre a instruit le Directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) à valoriser cette infrastructure et à donner les locaux commerciaux en concession pour dégager des recettes supplémentaires à l'effet de réduire les subventions accordées par l'Etat et trouver d'autres solutions telles que la publicité pour augmenter les rentrées.

A Arzew, le ministre a eu droit à des explications sur le quai minéralier de Bethioua, en cours de construction par le groupement (Entreprise portuaire d'Arzew et Cosider travaux publics). Ce quai est doté d'une capacité de déchargement de 6 millions de tonnes de minerais de fer à l'importation pour les besoins du complexe sidérurgique de Bethioua en première phase et autres quantités en provenance du gisement de Ghar Djebilet en perspective.

M. Talai a visité également le chantier de réalisation de la deuxième rocade sud d'Oran reliant Belgaïd à El Kerma sur un tronçon de 21 km devant assurer une fluidité à la circulation et désenclaver six communes de la wilaya.

Il s'agit d'une belle structure érigée en R+3, dotée de locaux commerciaux et de bureaux administratifs, d'un pont quai voyageurs, d'abris et d'un système moderne de signalisation.

Tant attendu par la population d'Arzew et des villages environnants, ce projet est totalement achevé et sera mis en exploitation dans les tout prochains jours, a-t-on assuré.

Ce projet sera raccordé, plus tard, à Bethioua et Ayayda sur un tronçon de 5 km dans, a indiqué le Directeur général de l'Agence nationale des études et de suivi de réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), Azzeddine Fridi, lors de la présentation au ministre de projets ferroviaires en cours dans la wilaya d'Oran.

