Afrique du Nord: Nécessité de développer le partenariat algéro-tunisien dans le secteur minier

Deux juges ont été nommées à la Cour africaine des droit de l'homme et des peuples pour une… Plus »

M. Bouchouareb et son homologue tunisienne ont convenu également de la nécessité d'intensifier les échanges et de valoriser l'expérience humaine des deux pays dans le domaine minier outre le développement des relations entre agences minières, a précisé la même source.

Les deux ministres ont convenu pour la première fois d'introduire la coopération et le partenariat dans le secteur à l'ordre du jour de la haute commission mixte et dans les entretiens autour du développement des relations économiques, ajoute-t-on de même source.

Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance d'exploiter les ressources naturelles des régions frontalières en vue de "lancer un nouveau partenariat" visant la valorisation des ressources minières existantes et la création d'activités industrielles et de services durables axés autour des grands projets, a indiqué le communiqué.

"L'Algérie et la Tunisie sont unies par des relations fortes et diversifiées que nous oeuvrerons à redynamiser à travers des projets (...) générateurs de richesses et d'emplois pour les jeunes des deux pays", a précisé M. Bouchouareb.

Alger — Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a affirmé mardi à Alger lors de sa rencontre avec la ministre tunisienne de l'Energie et des Mines, Héla Cheikhrouhou, que le partenariat algéro-tunisien dans le secteur des mines, notamment au niveau des régions frontalières "sera redynamisé", indique un communiqué du ministère.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.