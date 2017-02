Madagascar: Ampandrana - « Le 27 » ouvre ses portes aux artistes

Ouvert du mardi au samedi, il concocte diverses animations pour sa clientèle, tout au long de la semaine. Au programme, des après-midis récréatifs, suivis d'un happy-hour en soirée à partir de 19 heures, réservés aux petits, les mercredis, des soirées « Piano bar jazzy » les jeudis et du Karaoké Dancing les vendredis soirs, ainsi que des cabarets les samedis. Des dates sont déjà à retenir, notamment, la soirée avec le jeune Mr Sayda, le 17 février à partir de 19 heures, et le 25 mars avec Tann Faya, dans l'après-midi.

Tirant son nom de la date d'anniversaire de son propriétaire, l'endroit réserve une belle brochette de surprises aussi bien à travers son menu que sa programmation. Il laisse la part belle à la gastronomie tunisienne, au fameux Couscous Royal ou encore au délicieux Tajine, de même qu'aux recettes de café et de thé oriental. Il en est ainsi pour la bonne cuisine, mais « Le 27 » accorde également une grande place à l'art et, notamment, à la musique sur sa scène.

Rentrant dans la catégorie « Lounge-Bar » et se spécialisant particulièrement dans la gastronomie tunisienne, « Le 27 » invite les fêtards et les noctambules mélomanes à s'y retrouver. Convivial, chaleureux, mais surtout auréolé d'une générosité qui fait également sa singularité, « Le 27 » tient à valoriser la découverte et l'altruisme.

