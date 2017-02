Burkina Faso: Etudiants burkinabè de Cuba - Enfin la reconnaissance des diplômes

En 1986, l'Etat burkinabè envoyait son premier contingent de 600 jeunes étudier à Cuba dans divers domaines tels la santé, l'éducation, l'agriculture et le sport.

Cependant, une fois ces derniers rentrés au pays des hommes intègres, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Conséquence : difficile d'obtenir un emploi. Pour mettre fin à cette galère, le gouvernement a signé un accord sur la reconnaissance réciproque des études, des titres et diplômes de l'enseignement supérieur avec la République de Cuba. C'était le mardi 7 février 2017 à Ouagadougou.

L'heure de la délivrance pour les étudiants burkinabè ayant fait leurs études en République de Cuba a sonné après plusieurs années d'attente de la reconnaissance de leurs parchemins par l'Etat burkinabè. En effet, depuis 2007, des négociations d'accord sur les reconnaissances réciproques des études, des titres et diplômes de l'enseignement supérieur entre la République de Cuba et le Burkina étaient en cours. Mardi 7 février 2017, les choses se sont concrétisées avec le paraphe d'une convention par les deux Etats, représentés à cette occasion par notre ministre en charge de l'Enseignement supérieur, le Pr Michel Filiga Sawadogo, et l'ambassadeur de Cuba au Burkina, Anna Maria Chongo Torre-Blanca.

Chacune des parties a reconnu que c'est désireux de renforcer et de développer les relations amicales entre les deux peuples et de coopérer dans le domaine de l'enseignement supérieur que les deux Etats ont signé cette convention.

«Cet accord permettra de renforcer la coopération, datant des années 70 du siècle dernier, et servira de base juridique pour augmenter les chances de milliers de jeunes burkinabè formés dans le système éducatif technique et supérieur à Cuba », a précisé l'ambassadeur de Cuba au Burkina, Anna Maria Chongo Torre-Blanca, tout en reconnaissant que si son pays ne dispose pas de richesses naturelles, il a au contraire des ressources humaines bien formées.

« Le Cuba est un pays qui n'a pas de ressources financières et qui, en plus, souffre d'un blocus économique, financier et commercial depuis plus d'un demi-siècle. Mais nos cadres disposent de connaissances à partager avec leurs frères africains», a-t-elle déclaré.

Cette collaboration a en réalité permis, jusqu'en 2014, à 495 jeunes de devenir des diplômés, précisément 10 en santé, 33 en différentes disciplines d'études supérieures, 2 en sport et 450 en éducation secondaire et polytechnique.

Selon le Pr Michel Filiga Sawadogo, cet accord vise à concrétiser ce qui existe déjà puisque, selon lui, la moitié des étudiants burkinabè de Cuba a pu se faire une place dans le milieu professionnel. Ce document est également une base pour permettre au gouvernement de développer les relations entre les deux pays, notamment en matière de formation.

Les bénéficiaires de cet accord seront les diplômés burkinabè résidant au Burkina et ayant fait des études et obtenu des diplômes auprès des établissements d'enseignement supérieur de la République de Cuba et, de manière réciproque, les diplômés cubains résidant à Cuba et ayant fait des études similaires au Burkina.

«Cette convention vient comme une bouffée d'oxygène pour nous qui avons fait des études au pays de Fidel Castro. Nous nous sommes adressés au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), qui a reconnu notre niveau mais ne nous a délivré que des procès-verbaux de quatre pages, si bien qu'on ne peut jusque-là pas prendre part à un concours avec ce document. Depuis 1993, nous nous sommes battus, et on peut dire qu'aujourd'hui, il ne reste que l'insertion sociale. Personnellement, j'ai fait 7 ans à Cuba et depuis que je suis rentré, j'ai été obligé de m'installer à mon propre compte, car nos diplômes n'étaient pas reconnus par l'Etat burkinabè qui, pourtant, nous a envoyés dans ce pays pour des études. Et pendant 23 ans nous avons lutté pour la reconnaissance de nos parchemins», a confié Roger Bayi, ancien étudiant à l'Ile de la Jeunesse et à Santiago de Cuba, technicien supérieur en thermo énergétique.