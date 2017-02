Cote d'Ivoire: Nouvelle mutinerie en Côte d'Ivoire - Forces spéciales réclament primes spéciales

Ça ne finira donc jamais ! Hier les Forces spéciales ivoiriennes, basées à Adiaké à 100 km d'Abidjan vers la frontière ghanéenne, et à Tengréla, au Nord à 700 km de la capitale économique et à 6 km de la frontière malienne, se sont fait entendre spécialement.

Elles sont en effet sorties de leurs camps, tirant en l'air avant de les réintégrer, obligeant les écoles et les commerces à fermer et les hommes à se terrer chez eux.

Manifestement, le diable en kaki sorti de cette boîte de Pandore ouverte en janvier ne veut plus y rentrer. Tout a commencé, on se rappelle, à Bouaké, le foyer incandescent des rebelles de Guillaume Soro, quand 8 500 éléments des Forces nouvelles sont sortis, au son de la canonnière, pour réclamer des primes impayées. Message reçu 5/5 par Alassane Ouattara qui signe le chèque permettant à chacun d'empocher la rondelette somme de 12 millions de F CFA.

Dans la foulée, s'ensuit une véritable valse des haut-gradés de l'armée ivoirienne : en effet, le chef d'état-major général, Soumaïla Bakayoko, est par exemple évincé. Mais ce qui était censé calmer les ardeurs de la soldatesque va au contraire produire un effet domino ; puisque quelques jours plus tard, ce sont les gendarmes et les autres militaires «normaux» qui ont décidé de se faire entendre, notamment à Daloa (Centre-Ouest), à Korhogo (Nord), à Daoukro (Centre-Est), à Man, à Touleupleu, à Duékoué, à Taï, à Tabou, à Bouna, à Abidjan, faisant même au total quatre morts.

Retour donc à la case négociations pour circonscrire au plus vite cet incendie qui menaçait de consumer la paix en Côte d'Ivoire. Voilà hélas que ça repart de plus belle avec, cette fois, les Forces spéciales qui veulent, elles aussi, un traitement spécial. Ces hommes qui offrent leur poitrine aux balles ennemies, comme c'était le cas le 16 mars 2016 à Grand-Bassam avec l'attaque terroriste qui a fait 19 morts, se sentent les oubliés de cette générosité gouvernementale qui arrose à tout va, et réclament donc, eux aussi, des primes. L'acte de contrition n'aura donc servi à rien : après la saison 2 des mutineries, les militaires avaient en effet reconnu avoir dérapé et demandé pardon urbi et orbi sous la bienveillance des responsables religieux et coutumiers. Et quand on pense que la température baisse, les choses repartent de travers. Quand donc cette poussée de fièvre kaki va-t-elle s'arrêter ?

Certes une loi de programmation militaire, supposée réglementer la vie des FDS a été votée en 2016, mais au regard des multiples reprises de ces séismes politiques, le président Ouattara gagnerait à s'attaquer aux causes réelles de ce problème au lieu de s'attarder sur ses conséquences. Dans un de nos précédents éditoriaux, on faisait remarquer qu'à force de bichonner les uns, qui prennent l'ascenseur social et militaire à une vitesse V, pendant que les autres bouffent le garba, ça ne pouvait que donner l'image d'une armée à double visage.